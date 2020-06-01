Онлайн-экскурсии и этнокалейдоскоп пройдут в Абатском районе в День России

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Экскурсии, концерты и мастер-классы в формате онлайн готовят организаторы ко Дню России в Абатском районе.

Местный краеведческий музей приглашает увидеть "Этнокалейдоскоп" - видеорассказ о национальных костюмах народов, проживающих в Абатском районе. Трансляция пойдет в группах культурно-досугового объединения "Исток" во Вконтакте и Одноклассниках, начало в 10 часов. В 13 часов здесь же начнется видеоэкскурсия по Абатскому "История маленького села большой страны".

Районный Дом культуры приглашает на онлайн-концерт "Россия – Родина моя". Он начнется в соцсетях "Истока" в 12 часов. Также творческие коллективы ДК с 10 до 18 часов будут выступать во дворах с мини-концертами. Односельчан приглашают присоединиться к празднику и подпевать артистам с балконов и окон домов.

Абатская центральная библиотека предлагает поучаствовать в челлендже "Русские Рифмы", флешмобах "Мы - ровесники", "Мои современники" и онлайн-викторине "Познавай Россию".

Завершит череду праздничных мероприятий видеопоздравление "Моя Россия – это сила" в 18 часов.

Также абатчане поучаствуют во всероссийских флешмобах, украсят окна надписями и российским триколором.

Евгения Шевцова