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На Ямале проходит голосование за название моста через Пур

Общество, 09:27 11 июня 2020

www.yanao.ru (архив)

Десяток названия для нового моста через реку Пур определили жители ЯНАО за неделю. Ямальцы предложили много отличных вариантов для новой транспортной артерии.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Больше всего лайков набрали названия Пуровский, Няхар, Заполярный, Мечты, Северный, Уренгойский, Мангазейский, Надежда Уренгоя, Победы, Ямальская стрела.

"Последнее слово – за жителями Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов. Именно они больше всего ждут открытия моста. С 11 июня они смогут проголосовать за название на портале "Живём на Севере"", - рассказал Дмитрий Артюхов.

Строители моста завершили один из самых важных этапов – надвижку пролетного строения. До конца июня они соединят правый и левый берега реки. Движение по мосту через Пур запустят в 2020 году.

Напомним, строительство моста на Ямале ведет ОАО "Мостострой-11".

Анжела Лебедева

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# Дмитрий Артюхов , мост , река Пур , Ямал

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