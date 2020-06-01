На Ямале проходит голосование за название моста через Пур

www.yanao.ru (архив) www.yanao.ru (архив)

Десяток названия для нового моста через реку Пур определили жители ЯНАО за неделю. Ямальцы предложили много отличных вариантов для новой транспортной артерии.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Больше всего лайков набрали названия Пуровский, Няхар, Заполярный, Мечты, Северный, Уренгойский, Мангазейский, Надежда Уренгоя, Победы, Ямальская стрела.

"Последнее слово – за жителями Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов. Именно они больше всего ждут открытия моста. С 11 июня они смогут проголосовать за название на портале "Живём на Севере"", - рассказал Дмитрий Артюхов.

Строители моста завершили один из самых важных этапов – надвижку пролетного строения. До конца июня они соединят правый и левый берега реки. Движение по мосту через Пур запустят в 2020 году.

Напомним, строительство моста на Ямале ведет ОАО "Мостострой-11".

Анжела Лебедева