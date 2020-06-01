Ялуторовские аграрии борются с сорняками и заготавливают корма

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6 тыс. 331 га – 29 % посевных площадей обработали химикатами от сорняков в Ялуторовском районе.

Всего, по данным районной администрации, химпрополке подлежит 21 тыс. 767 га. В лидерах АО "Приозерное" - аграрии обработали 56 % посевов. К экватору подошли ООО "Чайка" и СПК "Садовод" - здесь обработано 50 % и 46 % соответственно.

Также сельхозпроизводители АО "Приозерное" и СПК "Садовод" приступили к кормозаготовке. По данным на 9 июня в районе заготовлено от общего плана 7,9 % сенажа и 1,2 % зеленой массы.

Евгения Шевцова