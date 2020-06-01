Работников социальной сферы наградили в Ялуторовском районе

Фото администрации Ялуторовского района Фото администрации Ялуторовского района

31 соцработник Ялуторовского района получил почетные грамоты и благодарственные письма в свой профессиональный праздник.

Благодарственным письмом департамента социального развития Тюменской области отмечен директор районного Комплексного центра социального обслуживания населения Моторин. Коллектив под его руководством награжден благодарственным письмом главы Ялуторовского района.

Пяти сотрудникам Центра объявлена благодарность главы района, еще двум вручены почетные грамоты районной думы. Благодарственные письма и почетные грамоты Комплексного центра обслуживания населения Ялуторовского района переданы 10 социальным работникам.

Местное отделение партии "Единая Россия" вручило благодарственные письма шести сотрудникам. Также соцработники получили благодарственные письма первичной профсоюзной организации КЦСОН, спортивной школы, Центра культуры и досуга и отдела образования Ялуторовского района. Представители шести организаций отмечены благодарственными письмами за сотрудничество с Комплексным центров соцобслуживания.

"Ваш ответственный, благородный труд требует не только знаний, но и чуткости сердца, утверждает в обществе самые высокие жизненные ценности - бескорыстие, человеколюбие, гуманизм. Одни ждут от вас реальных дел, другие - простого человеческого участия, доброго слова, сопереживания в трудную минуту", - отметил, поздравляя соцработников, глава Ялуторовского района Андрей Гильгенберг. Он пожелал им жизненной энергии, удовлетворения от труда и личного счастья.

Евгения Шевцова