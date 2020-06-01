Тюменский врач рассказал, как позаботиться о здоровье в жару

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

При помощи цветного или белого зонта можно создать себе тень в жаркую погоду. Таким советом с тюменцами поделился заведующий учебным отделом станции скорой медицинской помощи города Олег Нестеров.

Как рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области, жители областной столицы не вызывали скорую помощь из-за жаркой погоды. "За два дня, с 8 по 9 июня, медики скорой оказали помощь одной тысяче 132 тюменцам. Обращений по поводу перегрева и тепловых, солнечных ударов не было. Всплеска по выездам бригад скорой нет, даже немного снизилось количество вызовов", — сообщила пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Если жаркая погода будет держатся долго, она может негативно повлиять на людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Они, как подчеркивают в департаменте, первыми реагируют на длительную жару. Следом за ними идут люди с бронхолегочной патологией.

"Для относительно здоровых людей порекомендую планировать свое перемещение в течение дня по городу. Если пешком — в зоне деревьев, по теневой стороне. Если где-то на открытом пространстве, то должен быть головной убор, в условиях нашего климата этого будет достаточно, чтобы комфортно перенести жару, предотвратить негативное влияние солнца на 30-40 процентов. С собой также можно брать небольшую бутылочку воды. А тень можно организовать и самостоятельно — к примеру, даже в день без дождя взять белый или цветной зонт. Будет огромный плюс", — рассказал заведующий учебным отделом станции скорой медицинской помощи Тюмени Олег Нестеров.

Инна Пахомова