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Пять компаний стали резидентами Тюменского технопарка

Экономика, 18:24 10 июня 2020

Тюменский технопарк во ВКонтакте (архив) | Фото: Тюменский технопарк во ВКонтакте (архив)

Новых резидентов бизнес-инкубатора тюменского технопарка определил экспертный совет. Ими стали пять из восьми проектов, вышедших на защиту, в том числе, приглашение получила компания из Красноярска, сообщает Западно-Сибирский инновационный центр.

Совет прошел в дистанционном режиме, однако порядок отбора проектов не изменился. Эксперты оценивают соискателей по 10 критериям, затем баллы суммируются. Проекты, набравшие максимальное количество, становятся резидентами.

Традиционно были презентованы стартапы в нефтегазовом направлении, в число резидентов вошли два таких проекта: комплекс оборудования для исследования качества цементирования обсадной колонны от ООО "Зенит", а также плашечный колтюбинговый превентор, представленный ООО "ТерминалСтройИнвест".

Растет и количество IT-стартапов. Так, компания "Джемс Девелопмент" защитила проект визуального конструктора данных Sapphire. Компания "Анлим-Софт" получила одобрение с проектом "Цифровой ассистент".

Пятым соискателем, получившим статус резидента, стала компания ООО "Эковит+" из Красноярска. Предприятие представило собственную технологию переработки растительного хвойного сырья с целью производства функционального питания и БАД".

Следующий экспертный совет пройдет в тюменском технопарке в июле.

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# тюменский технопарк

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