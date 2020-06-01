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Акцию "У всех свое детство" проводят молодежные активисты Голышманово

Общество, 12:13 11 июня 2020

www.mkrf.ru

Более 70 жителей Голышмановского городского округа приняли участие в акции "У всех свое детство". Она стартовала в Голышманово 1 июня, продлится до конца лета. Вспомнить старые, добрые игры на свежем воздухе, поделиться фотографиями активного летнего отдыха могут и дети, и взрослые.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила педагог-организатор Голышмановского молодежного центра Надежда Степанова.

"Свои работы нам прислали люди разного возраста, большинство - ученики школ и детсадовцы. Данной акцией мы хотим показать подрастающему поколению, что помимо компьютерных игр, есть еще очень много интересного, в том числе и старые забытые игры из детства их родителей", - рассказала она.

Организаторы акции приглашают жителей Голышмановского округа выкладывать фотографии, на которых изображены любимые увлечения, игры, забавы из детства на своей странице во ВКонтакте и поставить хэштег #УвсехСвоеДетство.

Педагоги молодежного центра Голышманово с начало периода изоляции из-за коронавируса запустили несколько акций для детей и о детях. Жители городского округа принимают в них активное участие, что стимулирует молодежных активистов организовывать новые акции.

Анжела Лебедева

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# акция , Голышмановский молодежный центр , детство , фотографии

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