Три игрока покинули футбольный клуб "Тюмень"

| Фото: ФК "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: ФК "Тюмень" во ВКонтакте

Вратарь Денис Вамбольт, полузащитники Артур Газданов и Давид Дзахов покинули ФК "Тюмень" по взаимному согласию сторон. Их контракты истекли, сообщает пресс-служба клуба.

Дольше всех из них провел в "Тюмени" Денис Вамбольт – за полтора сезона уроженец Казахстана сыграл 20 матчей в ФНЛ и ПФЛ.

Артур Газданов и Давид Дзахов провели в "Тюмени" прошлый сезон. Газданов за 15 матчей в первенстве страны забил два мяча. Столько же раз он огорчил вратарей соперников в играх Кубка России. Дзахов в 14 матчах отличился трижды.