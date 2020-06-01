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Группа поддержки ХК "Рубин" начала подготовку к новому спортивному сезону

Спорт, 12:57 11 июня 2020

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тренировки возобновила группа поддержки хоккейного клуба "Рубин". Сейчас девушки уделяют больше внимания физической подготовке, активные занятия хореографией возобновят в конце июня, сообщила руководитель группы Евгения Топоркова в официальной группе "Рубина" во ВКонтакте.

Она рассказала, что тренировки проводятся дважды в неделю на открытом воздухе - это развивает дыхательную систему и выносливость. Для отработки хореографии необходимы зеркала, однако залы пока закрыты.

Тем не менее, отметила Евгения Топоркова, участницы группы намерены активно работать и встретить новый сезон в отличной форме.

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# группа поддержки , ХК Рубин , хоккей

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