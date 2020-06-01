Группа поддержки ХК "Рубин" начала подготовку к новому спортивному сезону

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тренировки возобновила группа поддержки хоккейного клуба "Рубин". Сейчас девушки уделяют больше внимания физической подготовке, активные занятия хореографией возобновят в конце июня, сообщила руководитель группы Евгения Топоркова в официальной группе "Рубина" во ВКонтакте.

Она рассказала, что тренировки проводятся дважды в неделю на открытом воздухе - это развивает дыхательную систему и выносливость. Для отработки хореографии необходимы зеркала, однако залы пока закрыты.

Тем не менее, отметила Евгения Топоркова, участницы группы намерены активно работать и встретить новый сезон в отличной форме.