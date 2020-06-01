Посвященную врачам монету выпустит Банк России

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Выпустить памятную монету, посвященную медицинским работникам, решил Совет директоров Банка России. Монета номиналом 25 рублей из медно-никелевого сплава выйдет в 2020 году, сообщает регулятор.

Планируется, что тираж составит до 5 млн штук.

"Месяцы ограничений из-за пандемии останутся в памяти людей надолго. Для большинства это будут просто воспоминания о времени, когда пришлось отказаться от привычного образа жизни, для кого-то — воспоминания о борьбе с болезнью. Выпуск монеты — это наш скромный вклад в сохранение памяти о мужестве, самоотверженности и настоящем подвиге врачей и медицинских работников. Мы восхищаемся их самоотдачей и любовью к своему делу и к людям, которых они спасали и продолжают спасать", — отметила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

В настоящее время идет работа над эскизом монеты. Он будет представлен позже.