  • 11 июня 202011.06.2020четверг
  • USD68,6183
    EUR77,9229
  • В Тюмени 25..27 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Посвященную врачам монету выпустит Банк России

Экономика, 13:41 11 июня 2020

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Выпустить памятную монету, посвященную медицинским работникам, решил Совет директоров Банка России. Монета номиналом 25 рублей из медно-никелевого сплава выйдет в 2020 году, сообщает регулятор.

Планируется, что тираж составит до 5 млн штук.

"Месяцы ограничений из-за пандемии останутся в памяти людей надолго. Для большинства это будут просто воспоминания о времени, когда пришлось отказаться от привычного образа жизни, для кого-то — воспоминания о борьбе с болезнью. Выпуск монеты — это наш скромный вклад в сохранение памяти о мужестве, самоотверженности и настоящем подвиге врачей и медицинских работников. Мы восхищаемся их самоотдачей и любовью к своему делу и к людям, которых они спасали и продолжают спасать", — отметила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

В настоящее время идет работа над эскизом монеты. Он будет представлен позже.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Банк России , коронавирус , памятная монета

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:41 11.06.2020Посвященную врачам монету выпустит Банк России
20:30 10.06.2020ВТБ одобрил кредиты для предпринимателей под 2% на 35 миллиардов рублей
18:24 10.06.2020Пять компаний стали резидентами Тюменского технопарка
18:02 10.06.2020Сто инвестпредложений для реализации на селе подготовило Инвестиционное агентство