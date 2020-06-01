  • 11 июня 202011.06.2020четверг
  • USD68,6183
    EUR77,9229
  • В Тюмени 26..28 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Лесной пожар ликвидировали в Викуловском районе

Общество, 15:31 11 июня 2020

rosleshoz.gov.ru/ | Фото: rosleshoz.gov.ru/

Один лесной пожар ликвидирован в Викуловском районе за минувшие сутки, сообщает региональный департамент лесного комплекса со ссылкой на Тюменскую авиабазу.

Всего с начала 2020 года на территории Тюменской области ликвидирован 81 лесной пожар.

11 июня в Тюменской и Ишимской авиазонах ожидается высокая степень пожарной опасности, в Тобольской и Уватской авиазонах - средняя степень пожарной опасности.

По погодным условиям 12 июня на территории региона во всех авиазонах ожидается высокая степень пожарной опасности. 13 июня во всех авиазонах прогнозируется I класс пожарной опасности.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# лесные пожары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:32 11.06.202012 июня станет выходным для отделений Почты России
17:10 11.06.2020Наземное и авиапатрулирование усилено в лесах Тюменской области
16:59 11.06.2020Тридцать спевок проведут для тюменской детворы "Капитаны двора"
16:37 11.06.2020Благоустройством дамб займутся в Уватском районе