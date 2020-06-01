Лесной пожар ликвидировали в Викуловском районе

| Фото: rosleshoz.gov.ru/ | Фото: rosleshoz.gov.ru/

Один лесной пожар ликвидирован в Викуловском районе за минувшие сутки, сообщает региональный департамент лесного комплекса со ссылкой на Тюменскую авиабазу.

Всего с начала 2020 года на территории Тюменской области ликвидирован 81 лесной пожар.

11 июня в Тюменской и Ишимской авиазонах ожидается высокая степень пожарной опасности, в Тобольской и Уватской авиазонах - средняя степень пожарной опасности.

По погодным условиям 12 июня на территории региона во всех авиазонах ожидается высокая степень пожарной опасности. 13 июня во всех авиазонах прогнозируется I класс пожарной опасности.