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Викуловские артисты - победители международных фестивалей

Общество, 17:54 11 июня 2020

Центра культуры и досуга Викуловского района

Ансамбль танца "Фиеста" Центра культуры и досуга Викуловского района завоевал высшие награды сразу нескольких международных фестивалей.

В мае воспитанники Елены Шубиной пополнили копилку достижений дипломами Гран-при международного конкурса "КИТ" и V международного конкурса танцевального искусства "Танцующая радуга". На оба конкурса коллектив представил народный танец.

Также "Фиеста" стала лауреатом I степени X онлайн-конкурса хореографического искусства "Вдохновение", лауреата II степени – на международном онлайн-конкурсе "Танцемания", лауреата III степени – на V конкурсе танцевального искусства "Танцующая радуга" в номинации "Эстрадный танец". Все конкурсы – международного формата.

Отдельными дипломами на конкурсе "КИТ" отмечены лучший сценический костюм коллектива и работа по сохранению и пропаганде традиционной русской хореографической школы.

Пополнили копилки достижений в мае и другие творческие коллективы Центра культуры и досуга. Детский вокальный ансамбль "Сюрприз" под руководством Анны Кондыгиной удостоен сразу двух наград. На III Международном фестивале-конкурсе "Мы великие артисты" старшая и средняя группы коллектива стали лауреатами II степени в номинации "Эстрадный вокал".

Театральная студия "Зазеркалье" под руководством Натальи Лукьященко отмечена дипломом лауреата II степени Международного многожанрового конкурса "Мирное небо" за театральные миниатюры.

Евгения Шевцова

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# Викуловский Дом культуры , Викуловский район , творчество , хореография

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