Сбербанк в Тюмени реализовал возможность безналичной оплаты госпошлины в МФЦ

| Фото: Западно–Сибирское отделение Сбербанка | Фото: Западно–Сибирское отделение Сбербанка

Западно–Сибирское отделение Сбербанка и Многофункциональный центр Тюменской области реализовали совместный проект по оплате госуслуг. Теперь заплатить пошлину можно у специалиста МФЦ с помощью банковский карты.

Это стало возможным благодаря подключению операционных окон центра к системе платежных сервисов и эквайрингу банка. На данный момент терминалами оборудованы три центра в Тюмени по адресам ул. Уездная 4, ул. Первомайская 50/1 и ул. 50 лет Октября, 57а, в них оснащены терминалами 138 окон. К 20 июля платежными терминалами будут оборудованы девять МФЦ в Тюмени, а до конца третьего квартала 2020 года - все многофункциональные центры на юге Тюменской области. Всего в МФЦ будет установлено 430 аппаратов для приема бесконтактной оплаты.

Задача проекта - создать комфортные условия посещения МФЦ. Плательщику больше не нужно самостоятельно вводить реквизиты получателя или идти к банкомату для совершения платежа, ведь оплатить услугу можно в том же окне, где происходит ее оформление. Оплата госпошлин и других услуг осуществляется без взимания комиссии картой любого банка.

"Сейчас около 30 госуслуг требуют оплаты пошлины, кроме того, жители Тюменской области регулярно оплачивают услуги ЖКХ, штрафы, налоги. Новое решение позволит заявителю сэкономить время, а также исключить вероятность ошибки в реквизитах при оплате. Уверен, запуск сервиса положительно скажется на удовлетворенности клиентов МФЦ и в перспективе позволит многофункциональному центру расширить перечень услуг, оказываемых населению", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.