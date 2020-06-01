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Творческая бригада поздравит тюменского художника концертом во дворе

Общество, 16:11 11 июня 2020

| Фото: Централизованная городская библиотечная система

Девять творческих бригад городских учреждений культуры выступят с мини-концертами во дворах тюменских многоэтажек.

Из них четыре бригады – тематические. Они поздравят выдающихся тюменцев, внесших вклад в развитие города и области. Среди них – Заслуженный художник России, лауреат многих художественных премий Юрий Юдин. 9 июня он отметил 70-летний юбилей.

"Мы поздравим Юрия Дмитриевича во дворе его творческой мастерской на улице Мельникайте, 89/1. Творческая группа исполнит патриотические и ретро-композиции, подарим ему цветы и аплодисменты", - рассказала администратор концертной бригады Олеся Семенова.

Она добавила, что на всех точках ведущие будут рассказывать о примечательных местах Тюмени и интересных людях. Например, в районе ул. Дзержинского затронут тему деревянного зодчества и Вадима Шитова. Также горожане услышат интересные факты о развитии спорта, медицины и творческого наследия Тюмени.

Евгения Шевцова

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# День России , концерты , Юрий Юдин

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