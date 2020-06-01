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Отремонтирован участок тюменской объездной дороги

Экономика, 15:08 12 июня 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

На тюменской кольцевой автомобильной дороге в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" завершен ремонт четырехкилометрового участка, который считается одним из наиболее загруженных на трассе.

Работы, благодаря устойчивой теплой погоде, начались еще в апреле.

За полтора месяца дорожные рабочие отфрезеровали покрытие проезжей части, которое не соответствовало нормативным требованиям качества, положили выравнивающий слой асфальтобетонной смеси, покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, а также восстановили остановочные комплексы с тротуарами в районе базы отдыха "Озеро чемпионов".

Всего в рамках нацпроекта будет отремонтировано 34 км региональных дорог на территории Тюменской агломерации, а общая протяженность ремонта по всей области составит более 170 км, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

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