Соцработники центра "Родник" получили награды

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Сотрудники Тюменского областного реабилитационного центра "Родник" ко Дню социального работника получили заслуженные награды.

14 специалистов награждены почетными грамотами Центра за профессионализм, трудолюбие, приверженность общему делу, активность в достижении поставленных задач. Среди них - социальные педагоги и педагоги-психологи, специалисты по комплексной реабилитации, официанты и кухонные работники.

А еще трое сотрудников - заведующая психолого-педагогической службы, логопед-психолог и медицинская сестра - отмечены грамотами департамента социального развития Тюменской области - за высокие показатели эффективности деятельности и добросовестный труд.

В реабилитационном центре "Родник" сегодня работает более 200 специалистов. Это педагогические и медицинские работники, специалисты по комплексной реабилитации, специалисты по социальной работе, обслуживающий персонал. Именно эти замечательные люди ежедневно обеспечивают качественную, эффективную реабилитацию малышам, создают атмосферу заботы, дарят внимание каждому ребенку. Всех их объединяет самое главное качество – неравнодушие, сообщает департамент социального развития Тюменской области.