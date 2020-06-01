В Тюмени объявили итоги конкурса национальных видеороликов "МЫ"

Фото Дмитрия Сиялова Фото Дмитрия Сиялова

Награждение победителей конкурса "МЫ" состоялось в Общественной палате Тюменской области 11 июня.

Организаторы подвели итоги и поблагодарили каждого участника за творчество и активную жизненную позицию. Всего было подано 107 заявок из Тюменской области и ХМАО-Югры.

Первый областной конкурс национальных видеороликов "МЫ" стартовал в Тюмени весной 2020 года. За несколько месяцев представители разных национальностей, проживающих на территории Тюменской области, создали более сотни видеороликов.

В состав жюри вошли восемь профессионалов своего дела. Креатив и художественную ценность работ участников оценивали представители Международного кинофестиваля и онлайн-кинотеатра "Ноль Плюс", Координационного совета национальных общественных объединений, Тюменского государственного института культуры, киноведы и блогеры, сообщили организаторы.

В итоге лауретом I степени в номинации "Художественные ролики" стал Артем Щетников, он представил видеоролик "Тюменская область – любовь моя". В номинации "Анимационные ролики" дипломом лауреата I степени отмечен Артур Брутян за ролик "Мы – Тюмень". В номинации "Видеорепортажи / Видеоблоги" победил Мунис Мобил оглы Мустафаев, его работа - "Традиции и особенности Азербайджанской кухни".

Победители уже получили фирменные статуэтки и дипломы. На следующей неделе им поступят денежные призы. Напомним, в призовом фонде конкурса 150 тыс. рублей.

Неожиданностью для участников стало учреждение дополнительной номинации - "Профессиональные ролики". Победителем стала Тюменская областная общественная организация коренных малочисленных народов "Кедр" с видеороликом "Уватские ханты. Повелитель тайги".

Также организаторы объявили победителей в номинации "Приз зрительских симпатий". Онлайн-голосование проходило в официальной группе конкурса "МЫ".Среди художественных видеороликов лидером стал "Тобольск многонациональный" - он собрал 543 лайка . Авторы - члены молодежного совета национально-культурных автономий и диаспор Тобольска. Лучшим репортажем, по мнению зрителей, стал ролик "Мы разные, но мы вместе" от учреждения культуры Бердюжского района "Премьера" - 344 лайка. Татарская народная сказка "Три дочери" победила в зрительском голосовании среди анимационных роликов. Его подготовила Гульфара Гарипова, работа набрала 48 лайков.

"Наша главная задача – дать возможность высказаться всем, чтобы люди смогли раскрыть свою индивидуальность. Важно, чтобы каждый народ снял о себе игровой или документальный фильм, а лучше, не один, и чтобы все они были в свободном доступе: зашел, нажал и начал погружение в культурный пласт, который тебе интересен", - отметил член жюри и организатор конкурса "МЫ", президент Федерации современного искусства, член Общественного совета при Министерстве культуры России Николай Данн.

Напомним, первый Тюменский областной конкурс национальных видеороликов "МЫ" проходил в целях реализации стратегии развития государственной национальной политики РФ до 2025 года.

Организаторы - Федерация современного искусства, Комитет по делам национальностей Тюменской области при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Тюменской областной думы, Тюменского института культуры, координационного совета и его молодежного совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий региона.