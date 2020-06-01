Онлайн-встреча "Построй свою карьеру" пройдет для студентов и выпускников

| Фото: bc-nark.ru | Фото: bc-nark.ru

На бесплатную онлайн-встречу "Построй свою карьеру", посвященную вопросам трудоустройства и профессионального развития, приглашает представителей молодежи Национальное агентство развития квалификаций совместно с SuperJob. Она пройдет 18 июня с 11 до 13 часов (по мск), сообщает ТИУ.

В digital-формате представители крупнейших компаний помогут молодежи сориентироваться на рынке труда, в мире квалификаций, в том числе в сегодняшних напряженных условиях.

Мероприятие ориентировано на поддержку студентов и выпускников колледжей и вузов, молодых специалистов при решении задач трудоустройства и построения профессиональной карьеры. Участники получат консультации и лайфхаки от экспертов SuperJob, руководителей и специалистов группы компаний "БИЗНЕС КАР", ПАО "КАМАЗ", СКБ Контур.

Для участия в онлайн-встрече необходимо зарегистрироваться, заполнив форму на сайте.

Ознакомиться с программой мероприятия можно здесь.

По всем вопросам можно обратиться к Евгении Ивановой по e-mail: ekuntsevich@nark.ru. Регистрация — до 17 июня.