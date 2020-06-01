Тюменские росгвардейцы заняли первое место среди территориальных управлений УФО

| Фото: Росгвардия Тюменской области | Фото: Росгвардия Тюменской области

Росгвардия Тюменской области - на первом месте среди территориальных управлений в УФО, а среди отрядов мобильного особого назначения лидирующее место занял тюменский ОМОН. Об этом на расширенном заседании Военного совета округа рассказал генерал-полковник Александр Попов.

Более 750 спецмероприятий, в ходе которых задержано более 1 тыс. 300 нарушителей, провели в первом полугодии 2020 года ОМОН и СОБР, сообщает Росгвардия Тюменской области.

Под охраной подразделений вневедомственной охраны в регионе находятся более 12 тыс. объектов, в том числе более 30 объектов, подлежащих обязательной охране.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной системы совместно с полицией провели около 16 тыс. проверок обеспечения сохранности оружия гражданами, выявив более тысячи нарушений в обороте оружия.

Генерал-полковник Александр Попов поблагодарил личный состав за службу, вручил отличившимся военнослужащим и сотрудникам государственные, ведомственные награды и уточнил задачи на второе полугодие 2020 года.