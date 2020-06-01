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Третий и последующие этапы гидравлических испытаний тепловых сетей будут сокращены

Общество, 18:07 15 июня 2020

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Третий и последующие этапы гидравлических испытаний тепловых сетей будут сокращены с 14 до 12 дней. Работы начались с 15 июня, сообщает компания "УСТЭК".

Специалисты проверят на прочность 137 км трубопроводов, расположенных в районе КПД, на улицах 50 лет Октября, Энергетиков, Республики, Воровского, Пермякова.

Адреса домов и график отключения ГВС доступны здесь. Практика сокращения на два дня каждого из следующих пяти этапов гидравлических испытаний впервые применяется "УСТЭК". Законодательством предусмотрено 14 дней, в течение которых участок трубопровода можно отключить от действующей сети для профилактики и подготовки к новому отопительному сезону. За это время теплоэнергетики успевают проверить на прочность от 100 до 200 км теплотрасс и устранить все выявленные повреждения, чтобы в установленные сроки возобновить подачу горячего водоснабжения.

Во время второго этапа гидравлических испытаний на 184 км магистральных и распределительных сетей выявлено и устранено 25 повреждений.

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# горячая вода , отключение воды

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