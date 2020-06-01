Два детских коллектива выиграли по коробке мороженого за #РусскиеРифмы

| Фото: Министерство культуры РФ (архив) | Фото: Министерство культуры РФ (архив)

Участники акции #РусскиеРифмы — учащиеся школы №37 и воспитанники детского сада №125 Тюмени — получили по коробке мороженого в розыгрыше от департамента по спорту и молодежной политике администрации города, сообщают организаторы.

Участники прислали на конкурс, организованный в честь Дня России городским департаментом по спорту и молодежной политике совместно с компанией "Нимак", 32 видео с прочтением стихов о России.

Победителем конкурса, набравшим наибольшее количество лайков, стала Ольга Лярова. Она предоставила видеозапись, на которой трое ее детей, учащихся школы №37, читают стихотворение Евгения Кислякова "Россия - родина моя".

"О конкурсе мы узнали от тренера из детского центра. Решили, а почему бы и не поучаствовать. Старшая дочь выбрала несколько подходящих по тематике произведений, в итоге остановились на стихотворении Евгения Кислякова. Поделили его на части так, чтобы каждый рассказывал подходящий ему отрывок: Лена занимается живописью, поэтому она выбрала тот кусочек, где поэт говорит о себе, как о художнике слова. Тимофей читает строки о защите Родины. Мы все очень рады, что выиграли вкусный подарок от партнера акции", — рассказала мама детей.

Вторая коробка мороженого благодаря воспитателю Марине Яговкиной отправляется в детский сад №125. Воспитанники детского сада оказались победителями по результатам розыгрыша, который был проведен с помощью специального приложения. На двух видео, которые прислала Марина на конкурс, дети читают стихотворения Владимира Степанова "Что мы Родиной зовем?" и Татьяны Боковой "Родина".

Победителям достались две коробки с мороженым "Простоквашино".