Супер семью выберут в Тюменском районе

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Конкурс "Супер семья" Тюменского района стартовал 15 июня. Зарегистрировались 10 семей. Заявки от семей на участие в конкурсе принимают до 21 июня. Он проходит онлайн.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила заместитель директора Молодежного центра "Поколение" Тюменского района Дарья Жаворонкова.

Конкурс "Супер семья" в Тюменском районе традиционный и посвящен Дню семьи, любви и верности. В 2020 году его главной темой стало празднование 75-й годовщины Великой Победы.

"Первые зарегистрировавшиеся семьи получили первое задание по теме "Семьи – потомки героев". Семьи готовят видео визитки. На втором этапе создадут генеалогическое древо. Самое главное – в семьях должен быть ветеран, участник Великой Отечественной войны. Конкурс будет идти четыре недели. Одно задание, состоящие из двух направлений, – на неделю", - рассказала она.

Семья – участникам конкурса предложат выполнить задания по теме "Отец – победитель" и приготовить макеты военной техники. На третьей неделе задания будут рассчитаны для мам. Им предложат сочинить колыбельную и записать исполнение. В задании "Родники семейных традиций" - описать свои семейные традиции.

"Четвертая неделя "Дитя жизни". Участникам в задании "Спасибо маленькому герою" нужно будет подготовить видео рассказ о биографии маленьких героев Великой Отечественной войны, которых мы им предложим. "Рисуем счастье" - изобразить то, с чем ассоциируется у семей счастье", - говорит Дарья Жаворонкова.

Критерии оценки описаны в положении, выполнение заданий оценят члены жюри.

"Рассчитываем на то, что все члены семьи максимально будут задействованы в проекте. Раньше победителей определяли ко Дню семьи, любви и верности. В этом году он завершится 9 июля. Результаты выложим в группе во ВКонтакте", - резюмировала заместитель директора Молодежного центра "Поколение" Тюменского района Дарья Жаворонкова.

Анжела Лебедева