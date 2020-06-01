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По Тюмени курсируют "пожарно-спасательные" маршрутки

Общество, 15:18 16 июня 2020

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Маршрутные автобусы с символикой и фотографиями пожарных на бортах курсируют по улицам Тюмени, сообщает региональное управление МЧС России.

Кроме имиджевых и профилактических материалов, на транспорте размещена символика 75-летия Великой Победы и 30-летия МЧС.

Каждый день "пожарно-спасательные" маршрутки меняют направления, появляясь на всех трактах, ведущих в Тюмень. Эффектное оформление на бортах трех автобусов напоминает тюменцам о необходимости соблюдения правил безопасности, а в салонах размещены памятки на противопожарную тематику, о действиях при возникновении экстренных ситуаций.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , маршрутное такси

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