По Тюмени курсируют "пожарно-спасательные" маршрутки

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Маршрутные автобусы с символикой и фотографиями пожарных на бортах курсируют по улицам Тюмени, сообщает региональное управление МЧС России.

Кроме имиджевых и профилактических материалов, на транспорте размещена символика 75-летия Великой Победы и 30-летия МЧС.

Каждый день "пожарно-спасательные" маршрутки меняют направления, появляясь на всех трактах, ведущих в Тюмень. Эффектное оформление на бортах трех автобусов напоминает тюменцам о необходимости соблюдения правил безопасности, а в салонах размещены памятки на противопожарную тематику, о действиях при возникновении экстренных ситуаций.