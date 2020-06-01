Тюменки элегантного возраста делятся секретами красоты онлайн

| Фото: областной геронтологический центр | Фото: областной геронтологический центр

Онлайн-школу имиджа и стиля "Элегантный возраст" создали тюменки 55+, сообщает областной геронтологический центр.

В рамках фешн-коучинга бьюти-эксперты проводят вебинары и лекции по Скайпу, делятся в Вайбере идеями по прокачке внешнего вида, обсуждают принципы здорового питания, поддерживают и вдохновляют друг друга.

Вместе участницы школы имиджа учатся делать повседневный и вечерний мейкап, подбирать подходящую косметику и находить универсальные средства многофункционального применения.

"Имидж – это то, что отличает тебя от других и подчеркивает уникальность. Работать над его созданием и совершенствованием нужно всегда. Онлайн-формат, который мы активно практикуем, позволяет нам вдохновлять все больше наших сверстниц заботиться о себе, уделять уходу время и внимание, по-настоящему меняться к лучшему и расцветать", - уверены участницы и кураторы проекта.

Поступить в школу имиджа и стиля можно в официальной группе проекта, задать вопросы – по телефону 8 (3452) 51-77-05 или на сайте.

Проект реализуется областным геронтологическим центром, Тюменским региональным благотворительным фондом "Старшее поколение" в партнерстве с бьюти-студией "На Набережной".