  • 16 июня 202016.06.2020вторник
  • USD70,3950
    EUR79,1451
  • В Тюмени 21..23 С 1 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменки элегантного возраста делятся секретами красоты онлайн

Общество, 13:53 16 июня 2020

областной геронтологический центр | Фото: областной геронтологический центр

Онлайн-школу имиджа и стиля "Элегантный возраст" создали тюменки 55+, сообщает областной геронтологический центр.

В рамках фешн-коучинга бьюти-эксперты проводят вебинары и лекции по Скайпу, делятся в Вайбере идеями по прокачке внешнего вида, обсуждают принципы здорового питания, поддерживают и вдохновляют друг друга.

Вместе участницы школы имиджа учатся делать повседневный и вечерний мейкап, подбирать подходящую косметику и находить универсальные средства многофункционального применения.

"Имидж – это то, что отличает тебя от других и подчеркивает уникальность. Работать над его созданием и совершенствованием нужно всегда. Онлайн-формат, который мы активно практикуем, позволяет нам вдохновлять все больше наших сверстниц заботиться о себе, уделять уходу время и внимание, по-настоящему меняться к лучшему и расцветать", - уверены участницы и кураторы проекта.

Поступить в школу имиджа и стиля можно в официальной группе проекта, задать вопросы – по телефону 8 (3452) 51-77-05 или на сайте.

Проект реализуется областным геронтологическим центром, Тюменским региональным благотворительным фондом "Старшее поколение" в партнерстве с бьюти-студией "На Набережной".

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# качество жизни , красота , областной геронтологический центр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:56 16.06.2020Новый передвижной ФАП начал работу в отдаленных поселениях Казанского района
14:37 16.06.2020Юргинские волонтеры Конституции проводят информационные акции
14:15 16.06.2020Книги из школьного списка на лето можно прочитать в онлайн-библиотеке
14:04 16.06.2020Театральный центр "Космос" проведет творческую площадку форума "Утро-2020"