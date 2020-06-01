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В Тюменской области ликвидировали лесной пожар

Происшествия, 14:45 16 июня 2020

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Один лесной пожар ликвидирован на территории Тюменской области 15 июня, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Всего с начала года на территории области ликвидировано 84 лесных пожара.

В регионе действует особый противопожарный режим. На период его действия в лесах запрещено разводить костры и выжигать сухую растительность, сжигать мусор, готовить пищу на открытом огне и пр.

За нарушение гражданами правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность. Сумма штрафов может достигать 1 млн рублей.

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# лесные пожары

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