Новый передвижной ФАП начал работу в отдаленных поселениях Казанского района

| Фото: Областная больница №14 | Фото: Областная больница №14

Новый передвижной фельдшерско-акушерский пункт стоимостью 14,5 млн рублей начал работать в селах и деревнях Казанского района. Деньги на приобретение лечебно-диагностического комплекса были выделены из федерального бюджета по национальному проекту "Здравоохранение", сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Свой путь мобильный ФАП начал с небольшой и самой отдаленной деревни Казанского района – Долматово. В ней 59 жителей, 10 из них - дети. Большая часть населения – люди пенсионного возраста. Чтобы сделать прививку, сдать анализы, получить консультацию врача, жители раньше были вынуждены ездить за 60 километров от дома в райцентр. Сейчас медики приезжают к ним сами.

| Фото: Областная больница №14 | Фото: Областная больница №14

Первый приезд стал почти праздником: вход в мобильный ФАП украсили аркой из красных и белых воздушных шаров, чтобы жителям было видно издалека. Позже шарики подарили жителям. Около половины жителей Долматово воспользовались возможностью пройти обследование: сдали анализ крови, ЭКГ, побывали на приеме у терапевта, прошли УЗИ, женщины посетили врача-гинеколога.

"Я, к примеру, слежу за своим здоровьем, медицинский осмотр прохожу дважды в год, – рассказала местная жительница Татьяна Носова. – Но до районного центра от нашей деревни далеко. Так что такой ФАП, который сам к нам будет приезжать, нам просто необходим. В нем есть всё для того, чтобы пройти медицинское обследование здесь, на месте, практически по соседству с домом. Это очень удобно".

| Фото: Областная больница №14 | Фото: Областная больница №14

Лечебно-диагностический комплекс установлен на базе автомобиля КамАЗ. На этом автомобиле врачи смогут по бездорожью доехать до пациентов и оказать необходимую помощь там, где нет стационарных ФАПов.

По оснащенности ФАП на колесах не уступает стационарным медпунктам. В автомобиле три кабинета: фельдшерский, процедурный и акушерский. Они оснащены современным оборудованием: ЭКГ с возможностью дистанционной передачи данных, УЗИ, дыхательными аппаратами, спирографом, измерителем глазного давления. Медики могут ставить прививки, забирать кровь на анализы и проводить все необходимые медицинские манипуляции для качественного наблюдения за здоровьем сельских жителей, особенно состоящих на диспансерном учете по различным заболеваниям.

"Максимальный охват медицинскими осмотрами лиц старше 65 лет - одна из главных задач, поставленных при работе подвижного лечебно-диагностического комплекса. Кроме того, автомобиль может подъехать к дому любого маломобильного жителя и сложностей для обследования на дому не будет, поскольку каждый аппарат – переносной. Доступность первичной медико-санитарной помощи – первостепенная задача и в Тюменской области она успешно решается", - сообщила главный врач Областной больницы № 14 (с. Казанское) Ольга Юрова.

Комплекс имеет несколько источников электроснабжения и способен работать автономно при любой погоде, даже при низких температурах воздуха до минус 40 градусов. Для комфорта пациентов внутри мобильного ФАПа обустроены места для ожидания и санитарная комната.