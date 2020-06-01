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Парад судов ГИМС прошел на Туре в Тюмени

Общество, 17:19 16 июня 2020

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Парадом на Туре отметили в Тюмени 36-ю годовщину со дня образования Государственной инспекции по маломерным судам 15 июня. Строй маломерных судов с флагами прошел вверх по Туре вдоль городской набережной до Свято-Троицкого монастыря.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы областного управления МЧС России Александр Зубарев, в параде приняли участие около десяти судов - штатной техники ГИМС и суда, принадлежащие волонтерам - помощникам инспекции.

В течение всего года инспекторы ГИМС обеспечивают безопасность людей на водных объектах Тюменской области. Как отметил Александр Зубарев, в настоящее время на вооружении инспекции, включая Тобольск, Ишим и Тюмень находится около 30 судов различных категорий от лодок "Казанка" до оснащенного современным оборудованием катера "Корвет".

"Несмотря на ограничительные меры, когда набережная Туры закрыта для посещения, патрулирование водных объектов ведется в усиленном режиме", - добавил Александр Зубарев.

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Николай Ступников

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# ГИМС , парад судов

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