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В Ишиме выросло количество золотых медалистов

Общество, 13:42 16 июня 2020

пресс-служба администрации Ишима | Фото: пресс-служба администрации Ишима

63 ишимских выпускника награждены медалью "За особые успехи в учении", что на 24 человека больше, чем в прошлом учебном году, сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего аттестаты получили 475 ишимских одиннадцатиклассников и 744 девятиклассника – 73 из них – с отличием. Церемонии вручения аттестатов прошли с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.

Единый государственный экзамен в 2020 году планируют сдавать 347 выпускников школ Ишима.

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# аттестаты , выпускники , золотая медаль , Ишим

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