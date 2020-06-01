В Ишиме выросло количество золотых медалистов

| Фото: пресс-служба администрации Ишима | Фото: пресс-служба администрации Ишима

63 ишимских выпускника награждены медалью "За особые успехи в учении", что на 24 человека больше, чем в прошлом учебном году, сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего аттестаты получили 475 ишимских одиннадцатиклассников и 744 девятиклассника – 73 из них – с отличием. Церемонии вручения аттестатов прошли с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.

Единый государственный экзамен в 2020 году планируют сдавать 347 выпускников школ Ишима.