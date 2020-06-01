Тюменские школьники вошли в число победителей онлайн-этапа Всероссийской олимпиады

| Фото: образовательный центр "Сириус" ВКонтакте | Фото: образовательный центр "Сириус" ВКонтакте

Имена победителей и призеров пригласительного онлайн-этапа Всероссийской олимпиады школьников назвали в образовательном центре "Сириус". Тур проходил с 20 апреля по 29 мая по шести дисциплинам, приоритетным для стратегии научно-технологического развития страны: математике, информатике, физике, химии, биологии и астрономии, напоминает образовательный центр.

В олимпиаде приняли участие 305 тыс. 953 школьника с третьего по десятый классы.

Наибольшую активность проявили юные любители математики: в туре по этому предмету участвовало 155 тыс. 90 человек. Тюменская область вошла в число регионов-лидеров по числу участников.

Среди самых активных были также участники из Оренбургской, Самарской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской, Самарской, Ульяновской, Курской, Новосибирской области, республики Адыгея, Башкортостана, Татарстана, Мордовии, Удмуртской, Чувашской, Кабардино-Балкарской и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Список победителей и призеров здесь.