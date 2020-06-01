Астрономическая неделя в Тюмени

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Солнечное затмение и летнее солнцестояние станут ключевыми астрономическими событиями с 16 по 21 июня.

По данным портала Astronet, для наблюдений в это время доступны все планеты Солнечной системы. На вечернем небе у западного горизонта в созвездии Близнецов можно найти Меркурий. Наблюдать его можно до 22 часов 20 минут - после он скроется за горизонт. Планета перемещается в одном направлении с Солнцем, а 17 июня сменит движение на попятное.

Через час после захода Меркурия на небе появляются Юпитер и Сатурн. Первый нужно искать в созвездии Стрельца, второй - в Козероге. Обе планеты движутся в обратном направлении. Рассмотреть планеты и их крупные спутники можно уже в небольшой телескоп. Также по мере отдаления Юпитера от Солнца можно наблюдать покрытия спутников планетой, затмения и прохождения их перед газовым гигантом.

В лучах восходящего Солнца видна Венера. Она движется попятно по созвездию Тельца. В телескоп планета видна в виде серпа без особых деталей.

Также до восхода Солнца над восточным горизонтом можно наблюдать Марс. Красная планета перемещается в одном направлении с Солнцем по созвездию Водолея. В любительский телескоп он выглядит как яркий шар красного цвета.

Уран и Нептун также имеют утреннюю видимость, но для их наблюдения нужен инструмент с увеличением от 100 крат. Карликовую планету Плутон можно рассмотреть в еще более мощную аппаратуру - с диаметром объектива от 250 мм.

Луна на неделе вступит в фазу новолуния 21 июня. В этот же день наступит новолуние, при котором произойдет кольцеобразное солнечное затмение.

За день до этого наступит летнее солнцестояние. Солнце в этот день как бы замирает в верхней точке маскисмального склонения, а после начинает опускаться к югу. Это самый длинный день и самая короткая ночь в году.

Из комет на неделе можно наблюдать PANSTARRS (C/2017 T2) и ATLAS (C/2019 Y1) в созвездии Большой Медведицы, ATLAS (C/2019 Y4) в Орионе, комету Энке в Близнецах и SWAN (C/2020 F8) в Возничем. Также всю неделю на фоне вечерних и утренних сумерек возможно появление серебристых облаков.

Евгения Шевцова