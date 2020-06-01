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Зеленоглазая Адонсия ищет хозяина

Общество, 19:00 17 июня 2020

из официальной группы фонда "Потеряшки" во Вконтакте

Кошка по кличке Адонсия нуждается в хозяевах. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Кошке около трех лет. В январе 2018 года ее нашли на ул. Щорса в Тюмени. Адонсия стерилизована, привита и готова к переезду. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Катерина.

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Евгения Шевцова

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# домашние животные , потеряшки

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