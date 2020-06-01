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Большинство ишимских выпускников выбрали ЕГЭ по обществознанию

Общество, 15:42 17 июня 2020

официальная группа ЕГЭ во "ВКонтакте" | Фото: официальная группа ЕГЭ во "ВКонтакте"

178 одиннадцатиклассников Ишима выбрали обществознание для сдачи Единого государственного экзамена.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала директор департамента по социальным вопросам администрации Ишима Надежда Сабаева.

Всего сдать ЕГЭ предстоит 347 выпускникам, русский язык – 347, профильную математику – 146 школьникам.

Среди экзаменов по выбору лидирует обществознание, физику выбрали 86 выпускников, биологию – 72. Химию и историю сдадут по 54 школьника. Три человека выбрали для сдачи географию.

Напомним, всего в 2020 году аттестаты получили 475 ишимских одиннадцатиклассников.

Инна Кондрашкина

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# выпускники , ЕГЭ , Ишим

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