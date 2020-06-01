Тюменские старшеклассники могут пройти образовательный курс по химии

| Фото: региональный центр «Новое поколение» | Фото: региональный центр «Новое поколение»

Учащихся 9-11 классов школ Тюменской области приглашают на образовательную программу "Химия: подходы к решению задач олимпиадного уровня". Обучение стартует 1 июля, сообщает региональный центр "Новое поколение".

На занятиях ребята разберут задания, направленные на углубление знаний в области общей, неорганической и физической химии, подготовятся к олимпиадам и различным конкурсам, станут участниками лекционных и практических занятий в формате видеоконференций. По итогам обучения состоится химическая олимпиада.

Занятия проведет призер международной олимпиады по химии, победитель международной Менделеевской олимпиады по химии, студентка четвертого курса химического факультета МГУ им. Ломоносова Екатерина Жигилева.

Заявки на обучение принимаются с 18 по 28 июня по ссылке. Регистрация должна проходить через аккаунт участника, а не родителя. Подробности программы здесь .