Инспекторы ГИМС проводят приемку пляжей в Тюмени
Приемку пляжей на базе отдыха "Верхний бор" провели сотрудники ГИМС 17 июня, сообщает МЧС России по Тюменской области. Ранее инспекторы осмотрели пляж на базе отдыха "Пруд Лесной".
В первую очередь проверке подлежат документы: акт водолазного обследования дна, санитарно-эпидемиологическое заключение проб воды, закрепление ответственных лиц.
Как рассказал начальник Центра ГИМС по Тюменской области Сергей Каплин, осматривается оборудование пляжа: наличие и состояние спасательных кругов, лодки и вышки для спасателей, информационные стенды.
"Зоны для купания взрослых и детей должны быть отдельными, обозначаться буйками. Обязательно наличие спасательного поста с дежурством спасателей, прошедших специальное обучение", - отметил он.
В ближайшее время инспекторы посетят пляж санатория "Сибирь". Всего на приемку пляжей с начала июня 2020 года в государственную инспекцию по маломерным судам поступило шесть заявок.