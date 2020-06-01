Инспекторы ГИМС проводят приемку пляжей в Тюмени

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Приемку пляжей на базе отдыха "Верхний бор" провели сотрудники ГИМС 17 июня, сообщает МЧС России по Тюменской области. Ранее инспекторы осмотрели пляж на базе отдыха "Пруд Лесной".

В первую очередь проверке подлежат документы: акт водолазного обследования дна, санитарно-эпидемиологическое заключение проб воды, закрепление ответственных лиц.

Как рассказал начальник Центра ГИМС по Тюменской области Сергей Каплин, осматривается оборудование пляжа: наличие и состояние спасательных кругов, лодки и вышки для спасателей, информационные стенды.

"Зоны для купания взрослых и детей должны быть отдельными, обозначаться буйками. Обязательно наличие спасательного поста с дежурством спасателей, прошедших специальное обучение", - отметил он.

В ближайшее время инспекторы посетят пляж санатория "Сибирь". Всего на приемку пляжей с начала июня 2020 года в государственную инспекцию по маломерным судам поступило шесть заявок.