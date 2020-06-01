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МФК "Тюмень" отправится на финал лиги чемпионов в Барселону

Спорт, 09:34 19 июня 2020

МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

Финал лиги чемпионов УЕФА по футзалу, в котором примет участие МФК "Тюмень", пройдет в Барселоне с 8 по 11 октября 2020 года.

Такое решение было принято на заседании исполкома УЕФА. Изначально финал четырех должен был пройти в Минске в апреле этого года, но был отменен из-за пандемии коронавируса. Столица Республики Беларусь примет финальную стадию Лиги чемпионов в апреле 2021 года.

МФК "Тюмень" в полуфинале сыграет с испанским клубом"Эль Посо". В другом полуфинале еще один российский клуб "КПРФ" встретится с "Барселоной". Расписание матчей станет известно позднее.

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# мини-футбол , МФК Тюмень

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