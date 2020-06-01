Матчи футбольных еврокубков доиграют в Португалии и Германии

| Фото: ru.uefa.com | Фото: ru.uefa.com

Текущий розыгрыш Лиги чемпионов по футболу будет доигран в формате "Финала восьми" в Португалии в августе текущего года.

Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета УЕФА, сообщается на сайте организации. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут на стадионах "Эштадиу ду Бенфика" и "Жозе Алваладе" в Лиссабоне с 12 по 23 августа 2020 года. Оставшиеся матчи 1/8 финала состоятся 7 и 8 августа. Решение, пройдут они на стадионах номинальных хозяев или в Португалии, будет принято позже. Четвертьфиналы пройдут 12, 13, 14, 15 августа, полуфиналы - 18 и 19 августа, финал - 23 августа на "Эштадиу ду Бенфика".

Стамбул, который изначально был назначен хозяином финала 2020 года, примет финал Лиги чемпионов УЕФА-2021. Все хозяева следующих финалов согласились провести их на год позже, чем планировалось первоначально. Таким образом, Санкт-Петербург примет финал в 2022 году

Решающие матчи Лиги Европы УЕФА пройдут в формате финального турнира по принципу плей-офф в Германии с 10 по 21 августа. Четвертьфиналы состоятся 10 и 11 августа, полуфиналы - 16 и 17 августа, финал пройдет в Кельне 21 августа. Гданьск, который изначально был назначен хозяином финала 2020 года, примет финал Лиги Европы УЕФА-2021.

Суперкубок УЕФА-2020, который изначально планировалось провести в Порту, перенесен в Будапешт. Матч состоится 24 сентября 2020 года.