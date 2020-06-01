Пожарные проверяют участки для голосования в Голышмановском округе

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Участки для голосования в Голышманово, Аромашево и Бердюжье обследуют инспекторы пожарного надзора регионального управления МЧС в преддверии дня общероссийского голосования, сообщает администрация Голышмановского городского округа.

С 25 июня сотрудники пожарно-спасательного отряда и отдела надзорной деятельности будут патрулировать 77 участков по заранее разработанным маршрутам.

В день голосования, 1 июля, личный состав подразделения будет дежурить на каждом из них. На сегодняшний день сотрудники МЧС проводят профилактические мероприятия, отрабатывают взаимодействие с администрациями объектов. С должностными лицами проводятся противопожарные инструктажи, консультации по пожарной безопасности.

"Особое внимание уделяется работоспособности автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, состоянию путей эвакуации и эвакуационных выходов, наличию и исправности средств тушения. В день проведения выборов все силы будут приведены в режим повышенной готовности", - рассказал начальник отдела Денис Швецов.