Лучших выпускников определят в ТюмГУ по итогам конкурса

| Фото: utmn.ru | Фото: utmn.ru

Стартовал прием заявок на ежегодный конкурс "Лучший выпускник ТюмГУ". В этом году конкурс впервые пройдет в онлайн-формате, а итоги будут подведены в прямом эфире телеканала "Тюменское время", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Принять участие в конкурсе могут выпускники очной формы обучения по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета и аспирантуры. Главные критерии – учеба на "хорошо" и "отлично", участие в научно-исследовательской или общественной деятельности, культурно-творческая или спортивная активность.

Звания "Лучший выпускник" удостаивались такие известные выпускники ТюмГУ, как олимпийский призер Евгений Гараничев, мастер спорта России по шахматам, гроссмейстер, бронзовый призер чемпионата мира по шахматам Даниил Юффа, трехкратный призер Олимпийских игр Денис Спицов и другие.

"Конкурс – это возможность выявить и поблагодарить лучших студентов, которые на протяжении всего обучения прославляли университет на конкурсах, фестивалях и конференциях от регионального до международного уровней", - отметил врио ректора Тюменского госуниверситета Иван Романчук.

Подать заявку на участие в конкурсе необходимо до 30 июня.

Более подробную информацию можно получить у Евгения Шаталова (e.a.shatalov@utmn.ru, 8-982-787-33-69).