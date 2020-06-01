Тюменские специалисты оценят экологическое состояние Северной Сосьвы

| Фото: gosrc.ru | Фото: gosrc.ru

Научно-исследовательские работы по учету ската личинок сиговых видов рыб на р. Северная Сосьва возобновил после многолетнего перерыва Тюменский филиал ФГБНУ "ВНИРО" ("Госрыбцентр"), сообщает ведомство.

Сотрудники лаборатории рыбохозяйственной экологии совершили в мае полевой выезд в рамках государственного задания по оценке численности личинок сиговых рыб во время их ската с нерестилищ. Учетный створ находился на 195 км р. Северная Сосьва, в районе нежилого п. Собоклонд.

| Фото: gosrc.ru | Фото: gosrc.ru

Специалисты отобрали 63 пробы с различной экспозицией от 5 до 10 минут. На каждой станции параллельно отлову личинок измеряли скорость течения реки. Ежедневно 2 раза, в утреннее и вечернее время, фиксировали уровень подъема паводковых вод по установленному гидропосту.

Дополнительно, для оценки экологического состояния р. Северная Сосьва отобраны образцы фито-, зоопланктонных и бентосных сообществ, а также вода и грунт для изучения химического состава.