Премии активистам ТОС вручают в Заводоуковском городском округе

| Фото: администрация Заводоуковского городского окргуа во ВКонтакте | Фото: администрация Заводоуковского городского окргуа во ВКонтакте

Премии получили активисты-общественники сельских и городских территорий Заводоуковского городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

93 кандидатуры на муниципальное премирование выдвинули председатели Советов территориальных общественных самоуправлений за активную жизненную позицию, участие во всех проводимых мероприятиях, помощь и вовлечение населения в решение насущных вопросов.

Поочередно глава городского округа Александр Анохин лично поздравляет активистов и вручает премии. Он отметил, что работники ТОСов берут на себя заботы по благоустройству территорий, проводят субботники, помогают в организации праздников, сами решают, на что направить средства, выделенные из бюджета округа, и участвуют с собственными средствами в софинансировании мероприятий. У них немало конструктивных идей, предложений, и главное – есть желание воплотить их в жизнь. Со своей стороны администрация округа поощряет предложения инициативных граждан или групп, стимулирует добровольческие инициативы на местном уровне.