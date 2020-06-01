  • 19 июня 202019.06.2020пятница
  • USD69,6180
    EUR78,2924
  • В Тюмени 11..13 С 1 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Премии активистам ТОС вручают в Заводоуковском городском округе

Общество, 15:14 19 июня 2020

администрация Заводоуковского городского окргуа во ВКонтакте | Фото: администрация Заводоуковского городского окргуа во ВКонтакте

Премии получили активисты-общественники сельских и городских территорий Заводоуковского городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

93 кандидатуры на муниципальное премирование выдвинули председатели Советов территориальных общественных самоуправлений за активную жизненную позицию, участие во всех проводимых мероприятиях, помощь и вовлечение населения в решение насущных вопросов.

Поочередно глава городского округа Александр Анохин лично поздравляет активистов и вручает премии. Он отметил, что работники ТОСов берут на себя заботы по благоустройству территорий, проводят субботники, помогают в организации праздников, сами решают, на что направить средства, выделенные из бюджета округа, и участвуют с собственными средствами в софинансировании мероприятий. У них немало конструктивных идей, предложений, и главное – есть желание воплотить их в жизнь. Со своей стороны администрация округа поощряет предложения инициативных граждан или групп, стимулирует добровольческие инициативы на местном уровне.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# активисты , благоустройство дворов , Заводоуковский городской округ , общественники , премии

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:04 19.06.2020Истории о тюменцах-фронтовиках появились на интерактивной карте города
16:53 19.06.2020Авторы проекта "Школа волонтеров ProДобро" набирают участников
16:42 19.06.2020Тюменским старшеклассникам помогут определиться с будущей профессией
16:20 19.06.2020Старинный дом в Ембаево восстановят участники "Том Сойер фест"