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В Тюмени приставы разыскали должника через Пенсионный фонд

Общество, 13:24 19 июня 2020

ФССП России во "Вконтакте" | Фото: ФССП России во "Вконтакте"

Жителя с. Казанское, не платившего штрафы ГИБДД, разыскали судебные приставы через ПФ в Тюмени, сообщает УФССП России по Тюменской области.

В отношении 22-летнего молодого человека с января 2019 года было возбуждено 14 исполнительных производств. По месту прописки он не проживал, а родители скрывали нахождение сына. Судебный пристав-исполнитель узнал в Пенсионном фонде, что молодой человек работает в Тюмени. Приставом были направлены документы работодателю на удержание из заработной платы их сотрудника всей суммы долга с учетом исполнительского сбора.

За 14 штрафов ГИБДД в сумме 7,5 тыс. рублей с учетом сбора молодому человеку пришлось оплатить 21,5 тыс. рублей только за то, что не исполнил решение суда в добровольные для погашения долга сроки.

Сбор по исполнительному производству составляет 7 % от суммы долга, но не менее 1 тыс. рублей.

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# должники , Пенсионный фонд , судебные приставы

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