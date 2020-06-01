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Студенты ТИУ вступают в ряды цифровых волонтеров

Общество, 13:57 19 июня 2020

www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

59 инициативных студентов Тюменского индустриального университета стали участниками проекта "Штаб цифровых волонтеров ТИУ". Он стартовал в марте 2020 года, когда все привычные процессы были переведены в дистанционный формат, сообщает пресс-служба вуза.

Волонтеры поддерживают преподавателей и студентов во время удаленного обучения и дистанционной сдачи экзаменов, а пенсионерам помогают в установке Skype, чтобы они могли быть на связи со своими близкими.

Еще один блок работы — консультирование абитуриентов по вопросам дистанционной подачи документов для поступления в университет. Волонтеры не только помогают разобраться с процессом дистанционного поступления, но и оказывают консультационное сопровождение на всех этапах подачи документов.

Одним из направлений работы киберволонтеров стала работа с порталом Госуслуг. Накануне общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ волонтеры помогают гражданам подать заявление о желании проголосовать на удобном участке.

Чтобы получить помощь цифрового волонтера необходимо заполнить заявку по ссылке.

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# волонтеры , ТИУ

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