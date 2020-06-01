Семейные волонтеры проводят мастер-классы в Ишиме онлайн

| Фото: детская библиотека Ишима | Фото: детская библиотека Ишима

Кукол в различных техниках и из разнообразных материалов делают юные читатели детской библиотеки на мастер-классах проекта "Семейное волонтерство" детской библиотеки Ишима.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала главный библиотекарь культурного учреждения Юлия Назарова.

По ее словам, семейные волонтеры мама и дочка Татьяна и Наталья Лозовенко провели уже восемь занятий. Особенно детям полюбились куклы из фетра и бусин, потому что они просты в изготовлении, а на выходе красивые и интересные.

"В период самоизоляции стараемся занять детей, общаться с ними. Когда мастер-классы проходили в библиотеке, на них приходило около 50 детей, а в онлайн-формате к нам присоединились более 550 человек. Вместе с детьми в процессе участвуют родители, бабушки и дедушки, братья и сестры", - отметила Юлия Назарова.

Семья Лозовенко уже давно стали волонтерами детской библиотеки и с удовольствием проводит мастер-классы. Начали с занятия по изготовлению фетровых брошей, чем смогли привлечь и взрослую аудиторию.

"Приходили даже бабушки, чтобы дома научить делать нарядные броши своих внучек. Потом перешли на изготовление кукол. Делали из бумаги и картона, из лент, тканей и крупы, вязали, мастерили из фетра и бусин. Не нужно каких-то особенных знаний и навыков, если есть желание – все получится!" - уверена семейный волонтер Татьяна Лозовенко.

Напомним, в Ишимскую детскую библиотеку записаны 9 тыс. 162 читателя, ее фонд составляет 33 тыс. 419 экземпляров.

Инна Кондрашкина