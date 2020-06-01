Роскачество: избегайте сайтов-клонов по поправкам в Конституцию

| Фото: Роскачество | Фото: Роскачество

Мошеннические сайты-клоны портала по изменениям в Основной закон страны 2020og.ru появляются в интернете в преддверии голосования по принятию поправок в Конституцию РФ, предупреждает Роскачество.

В настоящее время на доменах со схожими названиями и дизайном содержится только информация о голосовании, однако ситуация, несомненно, изменится когда начнется голосование, отмечают эксперты Роскачества. Как результат – нахлынет волна мошенничеств, связанных с фишинговыми сайтами.

Фишинг - это вид интернет-мошенничеств для получения доступа к конфиденциальным данным – логинам и паролям. Фишинговые сообщения, зазывающие перейти на фейковый сайт и оставить там свои персональные или платежные данные, обычно приходят по электронной почте, но также могут приходить с помощью СМС, сообщений в соцсетях и в формате телефонных звонков.