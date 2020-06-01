От фермеров Ямала ждут заявок на грант "Агростартап"

| Фото: yanao.ru | Фото: yanao.ru

Ямальские фермеры могут подать заявки на грант "Агростартап" до конца июня, сообщает Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа. На сегодня от будущих фермеров уже поступило 10 заявок из Ямальского, Тазовского, Приуральского и Шурышкарского районов и Салехарда.

Прием заявок ведет Ямальский центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Представленные проекты касаются развития оленеводства, растениеводства (вертикальные фермы для выращивания зелени), рыбоводства и молочного животноводства.

Финальный день подачи заявок – 30 июня, затем комиссия приступит к рассмотрению конкурсных проектов. В 2020 году планируется предоставить пять грантов "Агростартап" на создание и развитие фермерских хозяйств. Гранты предоставляются на условиях софинансирования. Участники должны иметь не менее 10 % собственных средств от суммы проекта, а 90 % предоставит государство.