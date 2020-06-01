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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области провели более шести тысяч тестирований на COVID-19 за сутки

Общество, 12:51 19 июня 2020

mos.ru | Фото: mos.ru

Более 6 тыс. тестирований на COVID-19 проведено в Тюменской области 18 июня, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всего в регионе проведено 289 тыс. 980 исследований на наличие коронавируса.

В государственных медицинских организациях проходят обследование граждане, прибывшие из неблагополучных регионов и жители области старше 65 лет с признаками ОРВИ, контактировавшие с больным COVID-19, заболевшие внебольничной пневмонией, медицинские работники.

Жители области без проявления клинических признаков заболевания могут пройти платное тестирование на COVID-19 в частных медицинских организациях: "Доктор АРБИТАЙЛО", клинический госпиталь "Мать и дитя", АО МСЧ "Нефтяник", "Авиценна", "Нефтяник-Мед", "СОГАЗ" ПРОФМЕДИЦИНА" Тобольск", "Никойл", "Гемотест Урал", "Хеликс Тюмень", "ТГК Диагностика", Городская больница АО "Медицинский центр", "Сибмединвест", "Многопрофильный клинико-диагностический центр "Доктор-А", "Новамед".

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# коронавирус , тестирование

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