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Онлайн-викторину по творчеству Сент-Экзюпери проведут в научной библиотеке

Общество, 09:36 22 июня 2020

ТОНБ | Фото: ТОНБ

На онлайн-викторину "Я родом из моего детства" к 120-летию Антуана де Сент-Экзюпери приглашают юных и взрослых тюменцев 29 июня, сообщает Тюменская областная научная библиотека им. Дмитрия Менделеева.

Участникам предлагают ответить на вопросы о жизни и творчестве французского писателя, поэта и профессионального летчика, и о его сказке "Маленький принц". Викторина будет размещена в инстаграм-аккаунте учреждения.

Возрастное ограничение 12+.

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# Тюменская областная научная библиотека

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