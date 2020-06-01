Онлайн-викторину по творчеству Сент-Экзюпери проведут в научной библиотеке
| Фото: ТОНБ
На онлайн-викторину "Я родом из моего детства" к 120-летию Антуана де Сент-Экзюпери приглашают юных и взрослых тюменцев 29 июня, сообщает Тюменская областная научная библиотека им. Дмитрия Менделеева.
Участникам предлагают ответить на вопросы о жизни и творчестве французского писателя, поэта и профессионального летчика, и о его сказке "Маленький принц". Викторина будет размещена в инстаграм-аккаунте учреждения.
Возрастное ограничение 12+.