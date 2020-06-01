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В Тобольске наградили лучших добровольцев месяца

Общество, 18:10 19 июня 2020

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Тоболячки Татьяна Щукина и София Лонюк стали победителями конкурса "Доброволец месяца", сообщает городская администрация.

Награждение прошло в центре добровольческого движения. Победителям вручили благодарственные письма и ценные призы.

Татьяна Щукина является серебряным волонтером, активным участником городских и областных патриотических мероприятий. В январе она стала победителем конкурса "Доброволец месяца".

В апреле самым активным добровольцем признана волонтер-медик Тобольского медицинского колледжа имени В.Солдатова София Лонюк. Награду она получила за активную работу в рамках всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ, а также за участие в городских и областных мероприятиях.

Чтобы стать победителем конкурса "Доброволец месяца" необходимо сделать не менее трех добрых дел самостоятельно, минимум одно доброе дело в команде, привлечь к участию в добровольческих проектах не менее пяти друзей, принять участие в профилактических рейдах, акциях, мероприятиях центра добровольческого движения. Также выбрать один из курсов на сайте "Добро.Университет", пройти обучение и получить онлайн-сертификат.

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# добровольцы , Тобольск

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