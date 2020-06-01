Количество добровольцев-пожарных увеличат в Тобольском районе

| Фото: администрация Тобольского района во ВКонтакте | Фото: администрация Тобольского района во ВКонтакте

Количество добровольных пожарных дружин увеличится в Тобольском районе. Об этом заявил глава муниципалитета Леонид Митрюшкин в ходе рабочей встрече с начальником главного управления МЧС России по Тюменской области Артуром Хачатряном 18 июня.

"Жители должны быть в безопасности. У нас район особенный – села и деревни находятся неблизко к городу. Спасатели, несмотря на слаженную и оперативную работу, не всегда могут вовремя добраться до места пожара, поэтому важно, чтобы в такой ситуации на помощь пришли добровольцы", – отметил Леонид Митрюшкин.

В с. Ермаково уже зарегистрирована добровольная пожарная дружина и создан временный пожарный пост. Также отдельный пост планируется организовать в Верхних Аремзянах и Кутарбитке, еще в шести сельских поселениях идет подготовительная работа по созданию добровольных пожарных дружин.

По данным ГУ МЧС России по Тюменской области, на территории Тобольского района в этом году произошло 79 пожаров, в которых погибло три человека, один получил травмы.