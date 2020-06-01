Новый водопровод появится на Левобережье и в нижнем посаде Тобольска

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Строительство водопровода ведется в микрорайоне Левобережье и нижнем посаде Тобольска, сообщает городская администрация.

Первый контракт заключен с организацией "Тобольскстроймеханизация". Подрядчик проводит сети по ул. Набережная Карла Маркса и Панфиловцев, протяженность сетей составляет около 3 тыс. 300 метров. В рамках этого контракта строители смонтируют 48 колодцев. До 1 октября подрядчик завершит работы и произведет благоустройство.

Второй контракт реализует компания "Нефтегазотехнологии". Сотрудники этой организации тянут водопровод на левый берег, осуществляя дюкерный переход по дну Иртыша. Общая протяженность левобережной сети составляет 2 тыс. 500 метров.

В этом же контракте работы по устройству водопровода протяженностью 12 тыс. метров по улицам Семакова, Слесарная, Зеленая, Басова, Сакко-Ванцетти, 3-я Трудовая, Пролетарская стрелка, Тюменская, Новая и Кооперативная. Работы будут завершены до 1 декабря 2020 года.